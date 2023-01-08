В России пройдет денежная реформа

ЦБ РФ начнет выпуск новых купюр. Реформа будет проведена до 2024 года.

В России будут изготавливать новые купюры номиналом 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей по новой технологии, а также иметь обновленный внешний вид.

Как стало известно порталу Akket, также Центробанк может отказаться от выпуска монет номиналом 5 и 10 рублей. Это связано с ростом цен на металл и подорожанием их производства. По этой причине в оборот вскоре поступят 10-рублевые купюры.

Ранее в России вступил в силу закон о формировании Социального Фонда.