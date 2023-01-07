В России вступил в силу закон о формировании Социального Фонда

С 1 января 2023 года Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования Российской Федерации будут объединены.

Как сообщает Life.ru, труд людей заменит автоматизация. По факту, личные приёмы по вопросам начисления пенсий передадут сотрудникам МФЦ. Однако часть работы по загрузке информации в новую систему будут брать на себя работодатели и сами граждане.

Сервис будет удобен в использовании, но на его отладку потребуется время.

Тем, кто решил озаботиться своей будущей пенсией, эксперты рекомендуют запросить в ПФР 3 справки: о трудовой деятельности, о состоянии индивидуального лицевого счёта и о сформированных пенсионных правах.

Если полученная информация будет неполной, следует сделать запрос на уточнение. В случае, если данные не соответствуют реальности, рекомендуется немедленно обратиться в ПФР с требованием внести корректировки в имеющуюся базу.

Ранее стало известно, что Сбер рассказал о новом виде мошенничества: злоумышленники нацелились на персональные данные.