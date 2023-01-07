Водитель «Субару Форестер» съехал с набережной в Петербурге в канун Рождества. Несмотря на тонкий лед, кроссовер не ушел ко дну.
Видео 7 января публикует редакция Mash на Мойке. На кадрах видно, как водитель кроссовера движется по набережной и внезапно съезжает с дороги. Удивительно, но лед выдержал 1,5 тонны металла.
В Фонтанку автомобиль приземлился боком, где остался дожидаться вместе с владельцем спасателей.
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07.01.2023 26