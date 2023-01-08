На парковке у Мега Дыбенко экстремал на каршеринге устроил шоу

Дрифт на арендованном автомобиле засняли на видео.

Как сообщает Мойка78, в Петербурге на парковке у Мега Дыбенко группа неизвестных лиц устроила шоу с экстремальной ездой, воспользовавшись автомобилем одной из каршеринговых фирм.

Произошедшее заснял на видео случайный очевидец. Ему удалось зафиксировать номер автомобиля. «Ниссан Кашкай» с символикой компании «Ситидрайв» неизвестные использовали для занятия дрифтом.

Личность водителя установить не удалось, однако очевидец обратился к представителям фирмы с заявлением.

Ранее стало известно, что в Петербурге машина вылетела с набережной Фонтанки, но лед оказался крепок — видео.