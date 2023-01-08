В Петербурге полицейский обнаружил склад оружия и тело пенсионера

Сотрудник внутренних органов был удивлен увиденным в квартире на проспекте Космонавтов.

В Московском районе Санкт-Петербурга сотрудник полиции, прибывший по вызову о затоплении квартиры, обнаружил труп 69-летнего петербуржца — сообщает Мойка78. Там же на месте находилось большое количество огнестрельного оружия.

По результатам проверки было найдено почти 400 патронов, 5 охотничьих ружей, 3 автомата с 2 магазинами, а также 12 пистолетов и револьвер.

Скончавшийся пожилой мужчина проживал один. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Ранее стало известно, что подростка насильно напоили этиловым спиртом и пытались сжечь в Петербурге.