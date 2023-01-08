Житель Синявино устроил стрельбу из-за побега жены с ребёнком

Семейную драму мужчина предпочел разрешить с помощью винтовки.

ЧП случилось в массиве «Восход» СНТ «Ладога» в поселке Синявино в ночь Рождества, 7 января. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Примерно в 23:00 праздничное застолье переросло в ссору между супругами. Испугавшись пьяного мужа, женщина схватила сына и спряталась у соседей.

Желая как-то привлечь внимание супруги, мужчина сделал три выстрела в воздух, уже будучи на соседском участке.

Агрессора задержали. Выяснилось, что стрелял он из самозарядной винтовки Мосина 1938 года. Оружие отобрали.

Ранее стало известно, что «полицейский» обманул пенсионерку из Лодейного Поля на 45 тыс. рублей.