Житель Синявино устроил стрельбу из-за побега жены с ребёнком

Автор: Анастасия Щербакова
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Семейную драму мужчина предпочел разрешить с помощью винтовки.

ЧП случилось в массиве «Восход» СНТ «Ладога» в поселке Синявино в ночь Рождества, 7 января. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Примерно в 23:00 праздничное застолье переросло в ссору между супругами. Испугавшись пьяного мужа, женщина схватила сына и спряталась у соседей.

Желая как-то привлечь внимание супруги, мужчина сделал три выстрела в воздух, уже будучи на соседском участке.

Агрессора задержали. Выяснилось, что стрелял он из самозарядной винтовки Мосина 1938 года. Оружие отобрали.

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Ранее стало известно, что «полицейский» обманул пенсионерку из Лодейного Поля на 45 тыс. рублей.

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