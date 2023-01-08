«Полицейский» обманул пенсионерку из Лодейного Поля на 45 тыс. рублей

Мошенник манипулировал женщиной ложью о ее внуке.

7 января 72-летней жительнице Лодейного Поля поступил звонок, передает «47news». Говоривший представился сотрудником полиции и заявил, что внук пенсионерки устроил аварию, и только деньги спасут его от уголовной ответственности.

Недолго думая, женщина передала подъехавшему к ее дому курьеру 45 тысяч наличными. Когда правда вскрылась, пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее стало известно, что в Петербурге неизвестный выстрелил в подростка.