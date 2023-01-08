Стал известен жуткий диагноз режиссера Никиты Михалкова: «Легочная ткань плавится от пневмококка»

Врач рассказал, чем страдает оскароносный режиссер.

Уже как несколько дней Никита Михалков находится в реанимации одной из московских клиник. Выяснилось, что у артиста диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония.

Врач Сергей Пурясев рассказал «Комсомольской правде» о серьезности этого заболевания.

«При бактериальной пневмонии, кроме острой дыхательной недостаточности и нарушения газообмена, также развивается сильнейшая интоксикация организма <…> Представьте себе: легочная ткань плавится от пневмококка, как лед от воздействия огня. Количество ядов в теле больного зашкаливает», — заявил специалист.

О госпитализации режиссера стало известно накануне.