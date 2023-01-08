В Ленобласти за последние сутки выявлено всего 28 случаев заражения коронавирусом

Автор: Анастасия Щербакова
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Ситуация с ковидом в регионе заметно улучшилась.

За минувшие сутки в Ленинградской области зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом. Из них 5 пациентов были помещены в стационары. Такие данные 8 января приводит портал «Стопкоронавирус».

При этом выздоровели за сутки 61 человек. Летальных случаев течения болезни не произошло.

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Фото: Стопкоронавирус.рф
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