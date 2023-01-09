Выжившая после усыпления овчарка нашла новую семью

Рождественское чудо случилось на днях в Петербурге.

Собаку по кличке Цезарь обнаружили на улице Невского района — она была крайне слаба. Неравнодушные горожане спрятали пса в парадной от холодов и вызвали волонтеров. При помощи чипа те нашли владельца овчарки.

Он рассказал, что принял решение об усыплении, чтобы собака не страдала от возрастных болей. Однако введенного яда не хватило, что подарило псу шанс на счастливую жизнь.

Теперь Цезаря ждут новая семья и новый дом.

Ранее стало известно, что восемь нерп и тюленей спасли в Петербурге и Ленобласти в этом году.