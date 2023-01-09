В Ленобласти за минувший год поисковики «Лизы Алерт» нашли живыми 2545 человек

Автор: Александр Селиванов
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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги прошедшего года.

2023-01-09_11-08-07
Источник: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер подвел итоги ушедшего года, которые внушают надежду.

Так, поисковики приняли и отработали 3270 заявок, что на 153 меньше, чем годом ранее.

По результатам работы, из более чем 3 тыс. заявок в живых было найдено 2545 человек, погибших — 197, а пропавших без вести — 69.

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