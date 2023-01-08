Россиянам объяснили, куда деть ненужную новогоднюю елку

Существует три гарантированных способа избавиться от живой ели.
Портал Объясняем.рф рассказал, куда деть живую новогоднюю елку после январских праздников. Если россияне хотят самостоятельность избавиться от дерева, им придется затратить не мало времени и сил. Куда проще — отнести елку в специальный пункт утилизации.
Фото: Объясняем.рф
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