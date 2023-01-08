Россиянам объяснили, куда деть ненужную новогоднюю елку

Автор: Анастасия Щербакова
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Существует три гарантированных способа избавиться от живой ели.

Портал Объясняем.рф рассказал, куда деть живую новогоднюю елку после январских праздников. Если россияне хотят самостоятельность избавиться от дерева, им придется затратить не мало времени и сил. Куда проще — отнести елку в специальный пункт утилизации.

Россиянам объяснили, куда деть ненужную новогоднюю елку новый год, елка
Россиянам объяснили, куда деть ненужную новогоднюю елку новый год, елка
Россиянам объяснили, куда деть ненужную новогоднюю елку новый год, елка
Россиянам объяснили, куда деть ненужную новогоднюю елку новый год, елка
Фото: Объясняем.рф
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Россиянам объяснили, куда деть ненужную новогоднюю елку новый год, елка
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