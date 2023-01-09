Россиянам объяснили, кому увеличат социальные выплаты с 1 февраля

Из-за повышения МРОТ увеличится размер маткапитала, выплат по уходу за ребёнком и декретных.

Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова сообщила, что в этом году увеличатся соцвыплаты. Повышение МРОТ скажется на увеличении размера госвыплат и пособий, привязанных к нему, – материнского капитала, по уходу за ребёнком и декретных. Об этом проинформировало издание «Прайм».

Размер маткапитала на первого ребёнка изменится с 1 февраля на 65 тысяч рублей и составит 589,5 тысячи, на второго – 779 тысяч (+86 тысяч рублей).

В случае, если семья уже оформляла маткапитал, то размер выплаты будет равен 189,5 тысячи рублей (+20,9 тысячи рублей).

Единовременное пособие при рождении ребёнка – 23 011 рублей.

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Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет увеличится до 8 630 рублей, но не более 33 281 рубля (40% от среднего заработка). Лебединская пояснила, что его смогут оформить и безработные родители.

По её словам, также увеличатся размеры пособий женщинам в декрете, минимальное пособие при отпуске, выплаты на новорождённых, заработок для оплаты больничного.

Ранее сообщалось, что многим пенсионерам выплатят проиндексированные пенсии в январе.