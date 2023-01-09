В Таиланд туристов стали пускать по ПЦР-тесту или сертификату о вакцинации

Рост заболеваемости COVID-19 в КНР привел к введению коронавирусных ограничений в Таиланде, распространяться они будут на всех приезжих.

Сообщается, что с понедельника, 9 января, до конца текущего месяца (как минимум) при въезде в Таиланд всем лицам старше 18 лет необходимо будет предъявлять сертификат о вакцинации против коронавируса или справку о перенесенном заболевании. При этом документы проверяться будут перед посадкой на рейс.

Данные требования действовали ранее, в период пандемии COVID-19, отменили их только в октябре 2022 года. Власти страны решили их вернуть в связи с высокими показателями заболеваемости коронавирусом в Китае.

Отмечается, что в список признанных Таиландом вакцин от инфекции входят и российские «Спутник V» и «Спутник Лайт», при этом второй компонент первого препарата и единственный второго должны быть введены минимум за 14 дней до полета – лишь в этом случае сертификат будет считаться действительным. Ряду граждан будет разрешен въезд, если у них имеется справка о непереносимости компонентов вакцины. Об этом пишет РБК.