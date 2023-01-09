Продажи гаджетов с января по ноябрь прошлого года составили 2,2 млн единиц — это на 48% меньше, чем за тот же период 2021-го.

Об этом со ссылкой на аналитиков «Марвел-дистрибуции» пишут «Ведомости». Существенное сокращение продаж iPhone подтвердили представители МТС, «Мегафона» и «Ситилинка».

Основными «бенефициарами» снижения продаж гаджетов от Apple стали китайские бренды, отмечают эксперты. По данным «М.Видео-Эльдорадо», в прошлом году производители из КНР заняли более 65% рынка против 50% в 2021 году.