Видео: в Петербурге будут судить лже-инкассаторов, обчистивших банкоматы на 18 млн рублей

В Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении дела в отношении двух бывших инкассаторов и их сообщника, обчистивших банкоматы на 18 млн рублей.

Первый банкомат обвиняемые вскрыли в апреле 2019 года – в гипермаркете на улице Олеко Дундича. Они подобрали цифровой код и ключ к сейфовой двери и забрали более 8 млн рублей. В декабре того же года аналогичную операцию провели с банкоматом на улице Кузнецовской. Тогда банда «заработала» более 9 млн рублей. Одежду они жгли в лесу во Всеволожском районе Ленобласти.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в группу входили трое мужчин 30, 36 и 37 лет. Старший из обвиняемых предоставлял свой автомобиль и устроился работать охранником в банк. Двое его подельников в прошлом работали инкассаторами.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Все похищенные деньги злоумышленники тратили на наркотики, путешествия, азартные игры и личные нужды. А один из подельников купил себе «Мерседес».

Предполагаемый лидер группы отпущен под подписку о невыезде, его сообщник — под домашним арестом, ранее судимый водитель-охранник — под стражу. Материалы уголовного дела переданы в суд.