Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последние две недели

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась двухнедельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм-канале 9 января.

Так, с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 36 раз, в том числе:

к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 2 раза;

к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 10 раз (спасено 2 человека);

к поисково-спасательным работам в лесах (ПСР) – 1 раз (спасен 1 человек).