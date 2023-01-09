Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последние две недели

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась двухнедельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.
Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм-канале 9 января.
Так, с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 36 раз, в том числе:
- к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 2 раза;
- к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 10 раз (спасено 2 человека);
- к поисково-спасательным работам в лесах (ПСР) – 1 раз (спасен 1 человек).
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09.01.2023 66