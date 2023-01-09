В Ленобласти построят новую школу на 1175 мест

Объект будет сдан в 4 квартале 2024 года.
Всеволожский район Ленинградской области (при участии Правительства Ленинградской области) и Инвестиционно-строительная группа «МАВИС» подписали концессионное соглашение о строительстве школы на 1175 мест в городе Мурино Всеволожского района при финансовой поддержке Сбербанка.
Концессионные соглашения – это удобный и надёжный инструмент для реализации социально значимых проектов. Опыт работы с концессией ИСГ «Мавис» – не единичный, сейчас мы рассматриваем и другие схемы возможного финансирования инфраструктурных проектов в отношении как школ, так и детских садов в Ленинградской области. В текущих условиях строительная отрасль остается одним из наших ключевых приоритетов в регионе, — рассказал Константин Бачкин, заместитель директора головного отделения Сбербанка по Ленинградской области.
Работая над концепцией, мы постарались учесть все актуальные тренды, которые будут способствовать созданию комфортной и естественной среды для обучения – индивидуальный дизайн, многофункциональность, особый акцент на зонах рекреации и элементах благоустройства. В технической части мы сделали выбор в пользу современных инженерных систем и оснащения, в первую очередь для того, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности и комфорта учащихся, — поделился Сергей Паленый, заместитель генерального директора ИСГ «МАВИС»