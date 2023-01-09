В Ленобласти задержан бывший старший специалист отдела по вопросам миграции

Бывший старший специалист отдела по вопросам миграции ОМВД России по Сланцевскому району Ленобласти подозревается в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, женщина без согласия и ведома собственников жилья незаконно поставила на миграционный учет не менее 10 иностранных граждан.

Видео: СУ СКР по Ленобласти.

В настоящее время подозреваемая задержана, а по ее месту жительства и работы проведены обыски. Следователи изъяли документы, которые могут помочь в расследовании дела. Скоро женщине предъявят обвинение, сообщили в СКР по Ленобласти.