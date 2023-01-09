Пропавшего мужчину нашли мертвым в лесу около Вистино

В лесу Кингисеппского района Ленобласти нашли тело пропавшего ранее мужчины.

Информация о пропаже мужчины поступила в экстренные службы 7 января – он ушел в лес у деревни Вистино и перестал выходить на связь.

К поисковым работам был привлечен ПСО города Тосно. Одновременно в лес выдвинулись добровольцы, которые сначала нашли его вещи, а затем и самого мужчину.