Пропавшего мужчину нашли мертвым в лесу около Вистино

В лесу Кингисеппского района Ленобласти нашли тело пропавшего ранее мужчины.
Информация о пропаже мужчины поступила в экстренные службы 7 января – он ушел в лес у деревни Вистино и перестал выходить на связь.
К поисковым работам был привлечен ПСО города Тосно. Одновременно в лес выдвинулись добровольцы, которые сначала нашли его вещи, а затем и самого мужчину.
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09.01.2023 79