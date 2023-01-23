В редакцию обрались жители одного из домов поселка Цвелодубово в Выборгском районе, рассказав, что последние несколько лет протекает крыша здания. Управляющая компания не спешит исправлять ситуацию. Запросы в соответствующие ведомства не приносят результата.

Кровля дома №44 по улице Центральной поселка Цвелодубово в Выборгском районе в течение двух последних лет находится в плачевном состоянии. Протечки происходят постоянно. Вода, по словам проживающих граждан, добирается до нижних этажей.

«У нас один подъезд. С крыши пятиэтажки с одной стороны по ливнёвке до первого этажа течёт при наличии влаги, в другом месте до третьего этажа протекает. По другой стороне, если вёдра с водой не выносить при влаге, то до второго с крыши может протекать», — рассказала жительница Анастасия Кондакова.

Этой зимой ситуация стоит особо остро. Погода часто уходит в плюс, в результате чего в подъезде появляются лужи.

В действующей УК ООО «Энергопроект-М» на последнее обращение жительницы дома с просьбой решить проблему ответили, что соответствующие работы по ремонту крыши выполнялись неоднократно, а сами ремонтные «мероприятия приносят положительный, но кратковременный результат». Для осуществления дальнейшего обстоятельного ремонта кровли управляющая компания запросила провести визуально-техническое обследование строительных конструкций здания компанию ООО «ЕвроДом».Результаты исследований, по сообщению УК, были перенаправлены в местную администрацию. Последняя занимается сбором необходимых для осуществления работ документов.

По словам собеседницы ivbg, 16 декабря 2022 года проводилось общедомовое собрание, в ходе которого решался вопрос и о капитальном ремонте крыши с установление конкретных сроков проведения на 2023 год. Жительница дома отметила, что «уже второй раз проводят собрание такие за последние два года».

«Как и на первом собрании обсуждался ремонт крыши, но после первого так до сих пор ничего и не сделано», — сообщила она.

Глава Рощинской администрации обещал осуществить задуманное в 2023 году, но подобное уже говорилось и про прошедший период.

Жители неоднократно обращались за помощью в разные ведомства.

«Я писала много обращений в Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти, прокуратуру. Соседи тоже писали», — поделилась собеседница ivbg.

Редакция ivbg.ru отправила официальный запрос в Рощинскую администрацию для выяснения обстоятельств, связанных с проблемой. В ответе сказано, что УК проводит все необходимые операции по обслуживанию дома, но «проведение работ по текущему ремонту кровли не дает положительный результат, в связи с сильным износом кровельного покрытия появляются новые протечки». На основании этого и запланированных сроков капитального ремонта — 2023-2027 года, «администрацией совместно с управляющей организацией принято решение о необходимости переноса сроков капитального ремонта кровли». В администрации также отметили, что сейчас «проводится подготовка необходимой документации для подачи заявки на выделение субсидии на 2023 год при возникновении неотложной необходимости за счет средств субсидий«.