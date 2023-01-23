Лужи в подъезде жилого дома в Цвелодубово не дают жителям спокойно жить

Автор: Маргарита Константинова
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В редакцию обрались жители одного из домов поселка Цвелодубово в Выборгском районе, рассказав, что последние несколько лет протекает крыша здания. Управляющая компания не спешит исправлять ситуацию. Запросы в соответствующие ведомства не приносят результата. 

лужа
Изображение: Анастасия Кондакова

Кровля дома №44 по улице Центральной поселка Цвелодубово в Выборгском районе в течение двух последних лет находится в плачевном состоянии. Протечки происходят постоянно. Вода, по словам проживающих граждан, добирается до нижних этажей.

«У нас один подъезд. С крыши пятиэтажки с одной стороны по ливнёвке до первого этажа течёт при наличии влаги, в другом месте до третьего этажа протекает. По другой стороне, если вёдра с водой не выносить при влаге, то до второго с крыши может протекать», — рассказала жительница Анастасия Кондакова.

Этой зимой ситуация стоит особо остро. Погода часто уходит в плюс, в результате чего в подъезде появляются лужи.

В действующей УК ООО «Энергопроект-М» на последнее обращение жительницы дома с просьбой решить проблему ответили, что соответствующие работы по ремонту крыши выполнялись неоднократно, а сами ремонтные «мероприятия приносят положительный, но кратковременный результат». Для осуществления дальнейшего обстоятельного ремонта кровли управляющая компания запросила провести визуально-техническое обследование строительных конструкций здания компанию ООО «ЕвроДом».Результаты исследований, по сообщению УК, были перенаправлены в местную администрацию. Последняя занимается сбором необходимых для осуществления работ документов.

стены
Изображение: Анастасия Кондакова

По словам собеседницы ivbg, 16 декабря 2022 года проводилось общедомовое собрание, в ходе которого решался вопрос и о капитальном ремонте крыши с установление конкретных сроков проведения на 2023 год. Жительница дома отметила, что «уже второй раз проводят собрание такие за последние два года».

«Как и на первом собрании обсуждался ремонт крыши, но после первого так до сих пор ничего и не сделано», — сообщила она.

Глава Рощинской администрации обещал осуществить задуманное в 2023 году, но подобное уже говорилось и про прошедший период.

лужа на лестнице
Изображение: Анастасия Кондакова

Жители неоднократно обращались за помощью в разные ведомства.

«Я писала много обращений в Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти, прокуратуру. Соседи тоже писали», — поделилась собеседница ivbg.

Редакция ivbg.ru отправила официальный запрос в Рощинскую администрацию для выяснения обстоятельств, связанных с проблемой. В ответе сказано, что УК проводит все необходимые операции по обслуживанию дома, но «проведение работ по текущему ремонту кровли не дает положительный результат, в связи с сильным износом кровельного покрытия появляются новые протечки». На основании этого и запланированных сроков капитального ремонта — 2023-2027 года, «администрацией совместно с управляющей организацией принято решение о необходимости переноса сроков капитального ремонта кровли». В администрации также отметили, что сейчас «проводится подготовка необходимой документации для подачи заявки на выделение субсидии на 2023 год при возникновении неотложной необходимости за счет средств субсидий«.

«В настоящее время пакет документов направлен на согласование в НО «Фонд капитального ремонта» Ленинградской области», — говорится в заключительной части ответа.
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