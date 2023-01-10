На российских маркетплейсах появился пиратский софт

Ozon, Wildberries и «Авито» начали предлагать пользователям купить специализированное корпоративное программное обеспечение (ПО).

Популярные российские маркетплейсы начали выставлять специализированное пиратское корпоративное программное обеспечение (ПО). Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что помимо пиратских версий, продавцы выкладывают доступ к лицензионным копиям.

При этом продажа осуществляется на дисках или картах памяти, поскольку маркетплейсы запрещают реализацию ПО без физических носителей.

Некоторые продавцы объясняют наличие корпоративного программного обеспечения за счет работы в фирмах, зарегистрированных в других странах.

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Сами маркетплейсы убеждают, что готовы снять все объявления в случае жалоб от правообладателей.

По словам экспертов, продаваемый софт является полностью пиратским за счет отсутствия у продавцов каких-либо договоров с официальным поставщиком.