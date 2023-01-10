Физический институт РАН сообщил о сильной вспышке на Солнце

Она произошла сегодня, ей присвоен самый высокий класс X.

Как рассказали в Институте прикладной геофизики Росгидромета, вспышка длилась 20 минут.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, приводят к сбоям в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Интенсивность рентгеновского излучения солнечных вспышек обозначается латинскими буквами A, B, C, M, X, где X присваивается самым мощным вспышкам.