Пекарь убил человека, пытаясь остановить драку в Бокситогорском районе

По информации ivbg.ru, 9 января возле частного дома на Заводской улице в поселке Ефимовский Бокситогорского района найден труп 30-летнего мужчины. Его застрелили из охотничьего ружья.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 36-летний пекарь, проживающий в поселке Ефимовский. Около 20:45 он пришел в гости к 23-летнему соседу. Возле дома у молодого человека произошел конфликт с тремя неизвестными.

Тогда 36-летний мужчина взял из своего дома незарегистрированное охотничье ружье, которое, по его словам, нашел в лесу, и произвел выстрел в воздух. Драка продолжилась. Пекарь выстрелил в сторону дерущихся и попал в голову.

От полученных ранений мужчина скончался на месте. По факту убийства заведено уголовное дело. Оружие не состоит на учете в Росгвардии и будет направлено на экспертизу.