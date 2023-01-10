Из AppStore удалили ещё одно российское приложение

На смену удаленному приложению выпустят новое.
Приложение российской соцсети для работы и бизнеса TenChat убрали из App Store, однако его новая версия уже пребывает на рассмотрении у маркетплейса, рассказали РИА Новости. В прошлом месяце появилась информация о том, что соцсеть получила уведомление от платформы App Store об удалении приложения из маркетплейса в течение двух недель за нарушение санкционной политики.
Напомним, что в конце сентября большинство приложений VK, к которым относятся «ВКонтакте», VK Play, «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер» и «VK Админ» были убраны из App Store. Представители компании Apple аргументировали удаление программ VK из магазина-приложений санкциями со стороны Британии.
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10.01.2023 51