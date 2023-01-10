В Северной столице построят новые заводы по обработке мусора и полигоны с отходами

Есть вероятность, что один из них окажется недалеко от музея-заповедника «Петергоф».

В Смольном собирались выйти на стопроцентную обработку коммунальных отходов в ближайшие пять лет — сообщает piter.tv. Пять комплексов по переработке собираются запустить в эксплуатацию.

Один из них планируют открыть по соседству с Петергофским парком. Захороненный «мусор», что вызывает крайнюю обеспокоенность граждан, на региональных КПО будет храниться в изоляции от внешней среды, однако эксперты полагают, что стоки с полигона вполне могут попасть в Леволовский ручей.

Он протекает всего в полутора километрах от предполагаемого места возведения нового комплекса, находясь при этом на высоте 50 метров над уровнем моря. Это на 20-30 метров ниже высоты расположения карьера, где собираются копить оставшиеся после переработки основного мусора отходы.

Ранее стало известно, что в Петербурге запущен первый мусороперерабатывающий завод.