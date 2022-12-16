В Петербурге запущен первый мусороперерабатывающий завод

В планах строительство ещё четырех.
Завод на Волхонском шоссе заработал. Официальный пуск состоялся утром 16 декабря — сообщает Фонтанка.ру.
200 тысяч тонн отходов в год — такова мощность запущенного завода. И это только первая очередь, вторая — еще на 400 тысяч — запланирована на 2023 год.
Сжигать мусор на «Волхонке» не будут. А в ближайшее время планируется размещение заводских полигонов для неперерабатываемых отходов.
Основной технологией служит глубокая сортировка отходов, выделение вторичных ресурсов, переработка горючих фракций в RDF/SRF-топливо. Также в скором времени появится цех компостирования органики, которую будут перерабатывать в технологический грунт.
Ранее: правительство продлило срок работы устаревших мусорных свалок еще на три года.