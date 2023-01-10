В Ленобласти стартовала онлайн-эстафета памяти «Прорыв 80»

Одним из первых к онлайн-эстафете памяти «Прорыв 80» присоединился губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он зачитал отрывок из воспоминаний бойца Николая Васипова.

Видео: Александр Дрозденко.

Жители Ленобласти также могут поучаствовать в онлайн-эстафете памяти «Прорыв 80». Для этого необходимо записать и опубликовать в соцсетях видеоролики с рассказами своих родных о событиях тех героических дней с хештегом #прорыв80.

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