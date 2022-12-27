Стало известно как отметят 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда

В Петербурге пройдут 67 различных мемориальных и торжественных мероприятий.

Как сообщает Фонтанка.ру, В честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда и 79-летия полного освобождения города от фашистской блокады в Петербурге пройдут 67 различных мемориальных и торжественных мероприятий.

с 17 по 22 января будет проходить проект «Живые улицы». На Итальянской, Малой Садовой улицах и Манежной площади будет выставлена уличная экспозиция, которая воссоздаст атмосферу блокадного Ленинграда. В проекте принимает участие «Ленрезерв».

Кроме того, и 18, и 27 января будут зажжены Ростральные колонны, а в 21:00 планируются праздничные артиллерийские салюты у стен Петропавловской крепости.

Ранее стало известно, что ветераны получат выплаты по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда.