Стационар работал на протяжении всех новогодних каникул.

Под чутким руководством профессора Дмитрия Иванова клиника крупнейшего детского медицинского центра на протяжении каникул круглосуточно принимала детей со всех районов Санкт-Петербурга, а также из Тихвина и Всеволожска.

Специальный консилиум принимал решения о переводе больных в университетскую клинику. В том числе, решались вопросы о срочной госпитализации. Больше половины случаев ложились на плечи реаниматологов, специалистов лучевой диагностики.

В плановом режиме работали урологическое, кожно-венерологическое и прочие отделения педиатрического профиля. На сегодня клиника полностью готова к приему пациентов и обеспечена необходимым оборудованием и материалами.

Ранее стало известно, кому в сфере здравоохранения положены выплаты.