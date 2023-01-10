В правительстве анонсировали новое повышение зарплат.

Врачи и специалисты сферы здравоохранения, а также сотрудники скорой помощи начнут получать прибавку к зарплате с 1 января — сообщает Life.ru.

В этом году повысят зарплату бюджетникам. Причем возможно, такая мера будет приниматься не раз на протяжении текущего года. Постановление, подписанное правительством, затронет сотрудников федеральных государственных научных учреждений.

Также выделены деньги на получение выплат медицинским работникам, установившим диагноз по онкологии.

Прибавка к зарплате у бюджетников составит не менее 8%. Индексировать оклады будут как госпредприятия, так и коммерческие компании.

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