Детеныш капуцина из Ленинградского зоопарка получил имя

Кличку предложили в рамках онлайн-конкурса.
В пресс-службе зоопарка сообщили, что для детеныша капуцинов, появившегося на свет еще в марте прошлого года, придумали имя.
Таким образом, малыш получил кличку с итальянскими корнями — его назвали Луиджи.
— Пусть наш подрастающий питомец становится крепким, ловким и сильным, — отметили в зоопарке.
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02.09.2018 3282