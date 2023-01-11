Детеныш капуцина из Ленинградского зоопарка получил имя

Кличку предложили в рамках онлайн-конкурса.

В пресс-службе зоопарка сообщили, что для детеныша капуцинов, появившегося на свет еще в марте прошлого года, придумали имя.

Таким образом, малыш получил кличку с итальянскими корнями — его назвали Луиджи.

— Пусть наш подрастающий питомец становится крепким, ловким и сильным, — отметили в зоопарке.