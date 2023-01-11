Детеныш капуцина из Ленинградского зоопарка получил имя

Автор: Александр Селиванов
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Кличку предложили в рамках онлайн-конкурса.

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Ленинградский зоопарк / vk.com

В пресс-службе зоопарка сообщили, что для детеныша капуцинов, появившегося на свет еще в марте прошлого года, придумали имя.

Таким образом, малыш получил кличку с итальянскими корнями — его назвали Луиджи.

— Пусть наш подрастающий питомец становится крепким, ловким и сильным, — отметили в зоопарке.

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02.09.2018 3282
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