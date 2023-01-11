Puma планирует вернуться в Россию

Магазины со спортивной одеждой и обувью немецкого бренда Puma могут вернуться к работе в России.

Источник на рынке торговой недвижимости рассказал «Известиям», что магазины Puma могут снова открыться в России.

Речь идет о торговых центрах, расположенных в Москве. Источник уточнил, что пока такая информация поступает не от знаковых объектов в столице.

Именно с ТЦ представители немецкого бренда ведут переговоры и сообщают о перспективах открытия в Москве монобрендовой розницы. Однако российская команда Puma еще не сообщила собственникам: бренд готов вернуться к работе, чтобы остаться в РФ или распродать товар перед уходом.

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По данным СПАРК, форма собственности «Пума Рус» в России пока не менялась. Эта компания принадлежит двум юрлицам из ФРГ и Австрии: Puma SE, Austria Puma Dassler Gessellschaft.

До начала спецоперации компания развивала в РФ монобрендовую розницу в 21 городе.