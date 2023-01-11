Отец забил сына палкой и спрятал тело в лесу в Ленобласти

По информации ivbg.ru, 75-летний житель Зеленогорска жестоко избил своего сына палкой. Когда тот скончался, отвез тело в лес, а полицейским сообщил, что его сын пропал без вести.

В полицию с заявлением пенсионер пришел сам. По его словам, 24 декабря его сын вышел из дома и не вернулся. А 10 января по номеру «112» рассказали о том, что в лесу возле Ушаково в Ленинградской области рядом с дорогой найден труп 48-летнего мужчины. Им оказался пропавший.

Полицейские выяснили, что пенсионер-заявитель поругался с сыном и нанес ему около пяти ударов деревянной палкой по голове. Потом он положил тело в Renault Logan и вывез труп в лес. Заведено уголовное дело.