В Тихвине пенсионер отрубил соседке голову топором. С места изъяли еще два

По информации ivbg.ru, 22 декабря в квартире дома на улице Машиностроителей в Тихвине найдено тело 43-летней женщины с отрубленной головой и множеством ножевых ран.

Подозреваемого в убийстве оперативно задержали. Им оказался 68-летний сосед, находящийся на учете в психоневрологическом диспансере. По предварительным данным, соседка зашла к нему и сделала замечание. Пенсионер впал в ярость и напал.

На место прибыли сотрудники районного отдела СК Ленобласти. По факту убийства заведено уголовное дело. С места изъяты три топора и несколько ножей.