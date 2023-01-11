В Ленобласти появится новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) — памятника природы «Бухта Желтая» в Выборгском районе.

Уже завершена подготовка обосновательной базы и документации для создания новой ООПТ. Об этом в своем тг-канале сообщил Александр Дрозденко.

«Бухта Желтая» является местом стоянок водоплавающих и околоводных птиц на Беломоро-Балтийском пролетном пути. Особый режим охраны установлен на площади 613 гектаров.

Традиционно на территории ООПТ оборудуют экотропы, места для наблюдений и стоянок.