В Ленобласти появится новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) — памятника природы «Бухта Желтая» в Выборгском районе.
Уже завершена подготовка обосновательной базы и документации для создания новой ООПТ. Об этом в своем тг-канале сообщил Александр Дрозденко.
«Бухта Желтая» является местом стоянок водоплавающих и околоводных птиц на Беломоро-Балтийском пролетном пути. Особый режим охраны установлен на площади 613 гектаров.
Традиционно на территории ООПТ оборудуют экотропы, места для наблюдений и стоянок.
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11.01.2023 15107