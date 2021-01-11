Путеводитель Ivbg.ru по природным заповедникам, заказникам и памятникам природы Ленобласти

На обширной территории Ленинградской области располагаются 52 особо охраняемых природных территорий. Среди которых: один заповедник, один природный парк, 27 заказников и 17 памятников природы. Редакция ivbg.ru подготовила путеводитель по ним.

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Нижне-Свирский заповедник

Нижне-свирский государственный природный заповедник создан 11 июня 1980 года решением Совета Министров РСФСР. Он расположен на правобережье реки Свирь в Лодейнопольском районе. Его площадь составляет 41, 4 тысячи гектаров. На территории заповедника зарегистрировано 256 видов птиц, 538 видов высших сосудистых растений, 44 вида млекопитающих.

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Заказники

Мшинское болото

Мшинское болото — это заказник, расположенный на территории Гатчинского и Лужского районов. Он образован в 1976 году, а в 1982 году получил статус федерального. Мшинское болото — это верховое болото. В заказнике в естественных условиях обитает большое количество редких зверей и птиц. Здесь организуются туристские походы: фотоохота, наблюдение природы и животного мира.

Болото существует около 8 тысяч лет и его площадь составляет 60,4 га. В нём отложились большие запасы торфа, средняя толщина залежей 3 метра, а местами — 6 метров.

Болото Ламмин-Суо

Ла́ммин-Су́о находится в Выборгском районе около посёлка Ильичёво. Его площадь — 392,8 га. С 1976 года болото и окружающий его лес образуют гидрологический заказник. Бо́льшая часть болота покрыта сосново-пушицево-кустарничковой растительностью. Фауна заказника обычна для центральной части Карельского перешейка. Наиболее интересны гнездящиеся птицы – золотистая ржанка, средний кроншнеп, серый сорокопут, а также встречающаяся зимой белая куропатка.

Гладышевский

Он находится в Выборгском районе и в Курортном районе Санкт-Петербурга. Образован в 1996 году для сохранения популяций лососёвых рыб и редкого моллюска — жемчужницы европейской. Его площадь — 8,4 тысяч га. Наибольшие площади в заказнике занимают сосняки и ельники, обычные мелколиственные леса.

Глебовское болото

Глебовское болото — это гидрологический заказник, который расположен в Гатчинском, Лужском и Тосненском районах. Он основан в 1976 году. Площадь Глебовского болота -14,7 км². Заповедник создан с целью сохранения крупного болотного массива, имеющего большое значение в поддержании гидрологического режима рек Тосна и Оредеж.

В заповеднике находится 51 вид сосудистых растений, 10 видов бриевых мхов, 13 видов сфагновых, 9 видов лишайников и печёночных мхов, брусника, голубика, морошка и черника. На территории Глебовского болота разрешается сбор грибов и ягод.

Котельский

Он располагается в Кингисеппском районе, занимает 161,4 км2 площади и образован в 1976 году для сохранение природных комплексов лесов южно-таёжного типа и озёрно-речной сети с редкими видами растений и животных. В Котельском заказнике есть широколиственные леса из дуба, клёна, ясеня, орешника. Различные животные и рыба.

Кургальский

Кургальский заповедник находится на территории Кингисеппского района и создан в 2000 году.Территория заказника включает в себя материковую (Кургальский полуостров) и островную части (острова и акваторию Финского залива, Нарвского залива, Лужской губы). Площадь заказника — 60 тысяч гектаров. На его территории обитают 250 видов птиц, 750 видов высших растений и 110 видов мхов.

Лебяжий

Находится в Ломоносовском районе, образован 26 февраля 1979 года. Лебяжий заказник располагается на южном побережье Финского залива на территории Лебяженского городского поселения. В заказнике самое высокое разнообразие растений, птиц и животных. Около 200 из них занесены в Красную книгу. В нем разрешаются сбор ягод и грибов, рыбная ловля вне мест массовых стоянок и гнездования птиц, санитарные рубки леса и научно-исследовательские работы.

Линдуловская роща

Он (заказник) находится на территории Выборгского района, образован в марте 1976 году для сохранения старейшего в России и Европе искусственного насаждения лиственницы сибирской. Линдуловская роща входит в состав охраняемого ЮНЕСКО объекта. Ее площадь — 355 гектаров. В Линдуловской роще насчитывают более 4 тысяч деревьев.

Белый камень

Заказник находится на территории Лужского района, основан в 1979 году. Его площадь составляет 5,6 гектаров. В центре заказника находится верховое болото Гладкий Мох (или «Белый Камень» – по названию крупного валуна светло-серого цвета в северной части болота) – состоящее из нескольких частей, разделённых цепочками островов и глубоко вдающимися отрогами берега. Тут произрастают леса из берёзы, ели, осины, в травяном покрове которых есть виды, свойственные широколиственным лесам, распространённым намного южнее, обитают водно-болотные и хищные птицы, а также млекопитающие.

Березовые острова

Заказник Березовые острова находится в Выборгском районе. Он образован в 1976 году и его площадь составляет 53,6 тысяч гектаров. Состоит из трех крупных и более 50-ти небольших островов, включает прилегающую акваторию Финского залива. На островах представлены все типы болот, свыше 680 видов сосудистых растений, 215 видов мохообразных, 61 вид водорослей, 277 видов лишайников, свыше 800 видов грибов, 80 видов водоплавающих и околоводных птиц, 40 из них гнездятся в заказнике общим числом до 3 тысяч пар.

Болото Озёрное

Данный заказник располагается на территории Выборгского района. Он был основан в 1976 году, площадь — 1044 га. В заказник входит и несколько озёр – Чёрное, Щукино и др.В нем преобладают песчаные равнины, болота и озёра. В заказнике Болото Озёрное обитают 80 видов птиц. Тут гнездятся виды, обычно встречающиеся лишь на крупных болотных массивах – серый журавль, большой и средний кроншнепы, серый сорокопут. На пролёте останавливаются стаи гусей и лебедей.

Выборгский

Находится на территории одноименного района, основан в 1976 году. Его общая площадь составляет 11 304,1 га и большая ее половина – акватория Финского залива. В нем есть мигрирующие водоплавающие и околоводные птицы, гнездящиеся водоплавающие, леса с участием широколиственных пород, старовозрастные хвойные леса, различные растения, грибы и животные. Обитают здесь и несколько видов летучих мышей, особенно пик численности достигает на весеннем и осеннем пролете.

Гостилицкий

Гостилицкий заказник расположен в Ломоносовском районе рядом с деревней Гостилицы, основан в 1976 году. Площадь — 1599,5 гектаров.

На его территории есть клён и липы, печёночница, зеленчук жёлтый, воронец колосистый, медуница, а также болотные кустарнички: голубика, багульник, подбел и др. В Гостилицком заказнике множество птиц и зверей (енотовидная собака, лисица, лесная куница).

Гряда Вярямянселькя

Этот заказник находится в Приозерском районе, основан в 1976 году.

Гряда Вярямянселькя – крупнейшая на Северо-Западе России конечно-моренная гряда, протягивающаяся вдоль южного побережья озёр Вуокса и Суходольское примерно на 50 километров. Конечно-моренная гряда — это валообразная или холмистая гряда, сложенная обломочным материалом размером от валунов до пылеобразных частиц. Формирование связано с процессами деградации маргинальной (окраинной) части ледника. Тут расположено свыше 30 озёр, сосновые леса, еловые леса и болота. Тут есть лебеди-кликуны, различные утки, птицы.

Дубравы у деревни Велькота

Заказник «Дубравы у деревни Велькота» находится в Кингисеппском районе недалеко от деревни Велькота. Получил свой статус в декабре 1996 года. Площадь — 321,8 га. Здесь есть карстовые воронки и ключи, широколиственные деревья. На более пониженных участках, растут мелколиственные, еловые и сосновые леса. Из животных в заказнике можно встретить кабана, лося, изредка косулю. Основу населения птиц составляют виды, характерные для смешанных и широколиственных лесов, для опушек характерны виды луговой фауны.

Озеро Мелководное

Заказник находится в Выборгском районе и основан в 1976 году. Площадь — 3 900,0 гектаров. Создан для сохранение мест массового гнездования водоплавающих птиц и их массовых стоянок на весенних и осенних перелетах. В нем обитают птицы и промысловые виды рыб: лещ, судак, налим, плотва. Кроме того, в заказнике «Озеро Мелководное» произрастают растения, занесенные в Красную Книгу.

Лисинский

Лисинский заказник располагается в Тосненском районе и основан в 1976 году. Площадь — 28260,7 гектаров. Он создан с целью сохранения лесов старейшей базы научных исследований и практики студентов. С 1850 года здесь существует дендросад, в котором произрастают многие древесные интродуценты из разных уголков мира. В заказнике преобладают еловые и сосновые леса, есть смешанные древостои с участием широколиственных пород – вяза, ясеня. В их кустарниковом ярусе присутствуют лещина (орешник), жимолость обыкновенная, волчье лыко. В Лисинском заказнике есть дневные хищные птицы и совы, млекопитающие.

Ракитинский

Ракитинский заказник находится в Гатчинском районе рядом с поселком Дружная Горка, основан в 1976 году для восстановления и сохранения коренных южнотаежных экосистем. Общая площадь — 778,5 гектаров. В нем есть старовозрастные ельники, в том числе южнотаежные с неморальными элементами, старовозрастные сосняки, черноольшаники, осинники, березняки. А также различные виды растений, грибов и животных.

Раковые озёра

Заказник находится в Выборгском районе. Был создан в 1976 году. На его территории расположены озёра Большое и Малое Раковые,а также озеро Охотничье. На суше преобладают сосновые леса. В заказнике «Раковые озера» насчитывается 227 видов птиц. Это около 70% зарегистрированных в Ленобласти.

Север Мшинского болота

Располагается на территории двух районов — Гатчинского и Лужского недалеко от поселка Дружная Горка. Основан в 1991 году. Его площадь составляет 14,7 тысяч гектаров. Из лесов в заказнике преобладают ельники, в том числе изредка встречаются редкие для области ельники с примесью широколиственных пород – липы и клёна. Благодаря сочетанию лесных, болотных, луговых и водных угодий видовое разнообразие животных заказника достаточно велико. На болотах и лугах гнездятся различные кулики, много млекопитающих.

Сяберский

Сяберский заказник находится в Лужском районе в 35 км от города Луга, год основания — 1976. Его площадь составляет 11,8 тысяч га. Ландшафт территории, где расположен заказник, сформирован ледником, отступившим около 12 тысяч лет назад. На территории располагаются озера, самые крупные из них: Сяберо, Завердужье, Пелюга, Горнешенское. Есть леса, луга и болота. На них растет голубика и клюква. Кроме того, в Сяберском заказнике обитают бурый медведь, лисица, волк, лось, барсук, а с водоёмами связаны бобр, ондатра и прочее.

Череменецкий

Он находится в Лужском районе в 8 километрах от города Луга. Был основан в 1976 году. Общая площадь заказника составляет 7,1 тысяч гектаров. Он был создан для сохранение древних доледниковых озер с окружающими их хвойно-широколиственными лесами.

Заказник включает озёра Врево и Череменецкое, расположенные в древних доледниковых котловинах, и прилегающие к ним природные комплексы с ландшафтом ледникового происхождения.Водятся: многочисленна прудовая лягушка, болотная черепаха, белый аист, полевой лунь, перепел, удод, сизоворонка, заяц-русак, садовая соня, косуля и др.

Чистый мох

Заказник «Чистый мох» располагается в Киришском районе недалеко Киришей в сторону посёлка Будогощь , год основания — 1976. Площадь — 6,4 га. Он был создан для сохранения комплекса верховых болот, типичных для СЗ и являющихся местом многолетних научных наблюдений болотной станции Государственного гидрологического института (ГГИ). На нем растут болотные кустарнички: кассандра, багульник, андромеда, клюква и водяника. Здесь встречаются кроншнеп, серый журавль, кулик-черныш, вальдшнеп, бекас, хищные птицы (канюк, ястреб-перепелятник, ястреб-тетеревятник, осоед, болотный лунь, чеглок).

Шалово-Перечицкий

Находится в Лужском районе и основан в 1976 году. Его площадь — 5942,8 га. В Шалово-Перечицкий заказник входит излучина реки Луга с устьем рек Оредеж и Переволока и примыкающие к ним территории с холмистым камовым рельефом. Растительность на большей части территории представлена сосновыми лесами, ельники занимают небольшие площади, также распространены широколиственные леса. В заказнике обитают: белый аист, перепел, серая куропатка, удод, сизоворонка, заяц-русак, кабан, косуля и четыре вида летучих мышей.

Кивипарк

Заказник «Кивипарк» находится в Выборгском районе Ленинградской области в 20 километрах от города Выборга. Он основан в 2012 году. Площадь — 4,3 тысячи гектаров. Он включает участок северного побережья и часть акватории Финского залива с островами Кубенский, Кормовой, Новик, Игривый и так далее. Преобладают мелколиственные леса, есть небольшие участки еловых и сосновых. На территории заказника обитают до 70 видов водоплавающих и околоводных птиц. Весной (в мае) впечатляет мощный пролёт арктических уток и казарок, численность которых достигает 2 миллионов.

Коккоревский

Заказник «Коккоревский» расположен во Всеволожском районе между деревней Ганнибаловка и деревней Коккорево. Год основания — 2015, площадь — 2,3 тысячи га. Здесь встречаются десятки видов птиц. В границах заказника расположено Коккоревское болото, на нем есть как обычные, так и редкие виды мохообразных и сосудистых растений.

Весенний

Заказник «Весенний» расположен в Выборгском районе в 20 километрах от Выборга и основан в 2016 году. Его площадь составляет 819,2 гектаров. В заказнике встречается 33 вида птиц, занесённых в Красную книгу РФ и/или Красную книгу Ленобласти. Здесь есть широколиственные леса, приморские луга и черноольшаники, тростниковые сообщества, места массовых миграционных стоянок и скоплений на линьку водоплавающих и околоводных птиц. А на мелководье в Финском заливе представляют ценность нерестилища рыб.

Анисимовские озёра

Этот заказник также находится в Выборгском районе в 25 км от Выборга и основан в 2016 году. Площадь — 1,6 тысяч га. На территории заказника расположены старовозрастные сосновые и еловые леса. Среди гнездящихся лесных птиц – 5 видов дятлов, 3 вида крупных сов, дневные хищники, козодой, рябчик, глухарь, чернозобая гагара, утки и кулики. В заказнике «Анисимовские озера» также можно увидеть лося, кабана, медведя, волка и барсука.

Памятники природы

Истоки реки Оредеж в урочище Донцо

Этот памятник природы находится в Волосовском районе недалеко от посёлка Курковицы и основан в 1976 году. Площадь — 950 га. Организован с целью охраны выходов артезианских вод, дающих начало реке Оредеж, а также с целью сохранения мест обитания речной форели и альваров — лугов на известковой плите с редкими видами степных растений. Верховья Оредежа — последнее местообитание оредежской форели, где особо охраняются её нерестилища.

Каньон реки Лава

Памятник природы «Каньон реки Лава» располагается на территории Кировского района в 4 км на север от ж/д станции Жихарево, основан в 1976 году. Площадь — 160 га. Из-за резкого перепада высот река из равнинной превращается в горный поток. На территории природного парка имеются фрагменты широколиственного леса с участием клёна, вяза, ясеня, орешника. Водятся и нерестятся хариус, сырть и минога. В каньоне реки Лава обитает большое число гадюк.

Обнажения девона и штольни на реке Оредеж у деревни Борщево

Этот памятник природы находится в Лужском районе недалеко от деревни Борщево и основан

Обнажения девона на реке Оредеж у посёлка Белогорка

Парк природы «Обнажения девона на реке Оредеж у посёлка Белогорка» располагается в Гатчинском районе рядом с поселком Белогорка. Площадь — 120 гектаров. Геологические обнажения по берегам реки Оредеж в окрестностях населенного пункта Белогорка признаны памятником природы в 1976 году. Цель основания — сохранение нескольких крупных геологических обнажений песков и песчаников девонского возраста. Обнажения имеют палеонтологическое значение, так как в нихвстречаются окаменелые остатки кистеперых рыб – предков наземных

позвоночных животных.

Обнажения девона на реке Оредеж у посёлка Ям-Тёсово

Памятник природы находится в Лужском районе рядом с поселком Ям-Тёсово, основан в 1976 году. Площадь — 225 га. На берегу реки Оредеж ниже Ям-Тёсово на дневную поверхность выходят породы старицких слоёв аматского горизонта верхнего девона (эпоха девонского периода, длившаяся 385,3–359,2 миллионов лет назад). На территории парка природы есть липа, ясень, клён, дуб, вязы, кроме того тут гнездятся ласточки-береговушки и зимородки.

Обнажения девонских и ордовикских пород на реке Саба

Памятник природы «Обнажения девонских и ордовикских пород на реке Саба» располагается на территории Лужского района, год основания — 1976 год. Его площадь составляет 650 гектаров. В долине реки Саба на дневную поверхность выходят обнажения девонских пород. Протяжённость участка, входящего в состав памятника природы – около 13 км. Среднедевонские отложения этого района образовались более 390 миллионов лет назад. На территории памятника природы есть широколиственные породы, фрагменты сосновых лесов и сероольшаников, луга.

Озеро Красное

Памятник природы «Озеро Красное» расположен в Приозерском районе недалеко от поселка Коробицыно и деревни Красноозерное, основан в 1976 году. Он расположен в самом центре Карельского перешейка и включает акваторию озера Красное – типичного водоёма перешейка с интенсивным образованием железо-марганцевых руд в донных отложениях, а также полосу берега шириной 50 метров. Площадь озера- 9 км², общая площадь памятника природы — 1012,2 га. В озере обитают 16 видов рыб. Список сосудистых растений памятника природы насчитывает 412 видов.

Озеро Ястребиное

Озеро Ястребиное — это комплексный парк природы, который расположен в Приозерском недалеко от ж/д станции Кузнечное. Дата основания — 1976 года. Озеро расположено вблизи границы с Республикой Карелия, в 10 км от железнодорожной станции посёлка Кузнечное. До Великой Отечественной войны озеро Ястребиное называлось Хаукаярви. Памятник природы «Озеро Ястребиное» создан для его охранения и естественного гидрологического режима, сохранения живописных выходов кристаллических пород, видов растений, грибов и животных, занесенных в Красные книги.

Остров Густой

Региональный памятник природы «Остров Густой» располагается в Выборгском районе вблизи города Высоцка, площадь — 54 га. На его территории представлен один из наиболее эффектных выходов гранитов рапакиви в пределах Выборгского массива. Здесь есть редкие виды папоротников, мелколиственные, сосново-мелколиственные и берёзово-осиново-черноольховые леса, а также приморские луга. Одна из главных достопримечательностей памятника природы «Остров Густой»– интенсивный весенний пролёт водоплавающих птиц, за счет этого его территория может считаться одним из лучших мест наблюдения за миграцией водоплавающих птиц в регионе.

Радоновые источники и озёра в поселке Лопухинка

Это геологический и гидрологический памятник природы в Ломоносовском районе рядом с деревней Лопухинка. Год основания — 1976. Площадь памятниа природы составляет 270 га. На территории памятника расположено большое количество родников, сливающиеся в один поток они сформировали тут своеобразную каньонную долину, глубина которой достигает 30 м. Есть небольшие участки лиственных лесов, жимолость обыкновенная и калина. Обитают певчие птицы, а в реке встречается ручьевая форель.

Река Рагуша

Этот памятник природы располагается на территории Бокситогорского района недалеко от деревни Рудная Горка и основан в 1976 году. Площадь — 1034 гектаров. Склоны реки Рагуша образуют обрывы из известняка. У реки есть подземное русло. В памятнике природы «Река Рагуша» есть леса с древостоем из ольхи серой и вязов с примесью липы и клёна, подлеском с участием лещины. Обитает множество птиц, а в реках Рагуше и Воложбе нерестится лосось, встречается хариус.

Саблинский памятник природы

«Саблинский памятник природы» находится в Тосненском районе рядом с поселком Ульяновка и является комплексным. Основан в 1976 году. Площадь — 328,8 гектаров. На территории памятника природы есть два водопада, каньоны рек Саблинка и Тосна с обнажениями кембрийских и ордовикских пород, несколько пещер искусственного происхождения и ряд исторических мест. Водопады и пещеры Саблинского памятника природы — единственное на территории Восточно-Европейской равнины место обитания крупнейшей в Европе мухи-зеленушки Liancalus virens.

Староладожский памятник природы

Комплексный памятник природы «Староладожский» находится в Волховском районе у села Старая Ладога , основан в 1976 году. Его площадь составляет 220 гектаров. Цель создания — сохранение крупных обнажений горных пород кембрийского и ордовикского возрастов. На территории Староладожского памятника природы есть три пещеры. В них постоянно существует самое крупное в Ленинградской области зимовочное скопление летучих мышей.

Щелейки

«Щелейки» — это геологический памятник природы, расположенный в Подпорожском районе региона между деревнями Щелейки и Гимрека. Год основания — 1976, площадь — 640 га. Территория памятника природы расположена на юго-западном побережье Онежского озера и приурочена к южной границе Балтийского кристаллического щита: здесь на дневную поверхность выходят скальные породы южной оконечности Шокшинской гряды, образованной кварцито-песчаниками, кварцитами, диабазами и габбро-диабазами.

Музей-усадьба Н. К. Рериха

Это региональный памятник природы, расположенный в Волосовском районе в деревне Извара. Его площадь составляет 58,7 гектаров, основан в 2009 году. Памятник природы расположен на Ижорской возвышенности с характерным для неё карстовым ландшафтом. Здесь произрастают ельники и сосняки. Что же касается животных, то на территории памятника природы обитают 126 видов птиц и 23 вида млекопитающих.

Токсовские высоты

Данный памятник природы находится во Всеволожском районе, основан в 2014 году. Площадь памятника природы «Токсовские высоты» составляет 59 га. Его территория – одна из самых высоких в южной части Карельского перешейка: высота над уровнем моря достигает 103 метров. Ландшафт исключительно живописен благодаря камовым холмам, или камам – песчаным холмам округлой и вытянутой формы, образовавшимся в период таяния ледника. Здесь есть оборудованные места отдыха.

Колтушские высоты

Памятник природы «Колтушские высоты» находится также во Всеволожском районе. Площадь — 1,2 тысячи га. Создан в 2015 году. Территория памятника природы состоит из трёх участков и занимает северную часть Колтушской возвышенности. Ландшафт сформировался в послеледниковое время и представлен чередованием песчаных холмов с ложбинами и котловинами, часть которых занята небольшими болотами и озёрами. Здесь находятся шесть озёр. Обитают редкие виды растений и животных.

Нижневолховский

Памятник природы «Нижневолховский» расположен в Волховском районе, основан в 2016 году. Он является региональным и его площадь — 33,2 га. Памятник природы состоит из трёх участков – «Юшково», «Березье 1» и «Березье 2». Цель создания — сохранение единственной в РФ популяции растения, занесённого в Красную книгу – прострела обыкновенного. Нижневолховский памятник природы расположен в низовьях реки Волхов – в пределах древнеозёрной равнины Ладожского озера, сложенной песками. На его территории представлены только обычные виды животных.

Вепсский лес

Природный памятник, расположенный на территории четырех районов Ленинградской области: Лодейнопольского, Подпорожского, Тихвинского и Бокситогорского. Дата основания — 14 сентября 1999 года. Его площадь составляет 189,1 тысяч гектаров. Это уникальный, созданный самой Природой музей под открытым небом, который находится в краю сосен, рек, родников, водопадов и живописных лесов. На территории парка традиционно проживает малая народность России – вепсы, имеющая самобытную культуру и традиции. Здесь созданы краеведческие музеи и центры вепсской культуры.

Охраняемые природные ландшафты

Озеро Вероярви

Озеро Вероярви — это охраняемый природный ландшафт, расположенный во Всеволожском районе в поселке Токсово и основанный в мае 2008 года. Общая площадь составляет 42,0 га. На его территории произрастают сосняки с лещиной обыкновенной, рябинники, редкие виды растений: лещина обыкновенная и другие широколиственные породы – клен платановидный и дуб черешчатый, ежевика несская.

Поляна Бианки

Расположен в Ломоносовском районе в поселке городского типа Лебяжье, основан 6 октября 2008 года. Площадь — 20,1 гектаров. Целью создания охраняемого природного ландшафта является сохранение в естественном состоянии природного ландшафта прибрежно-рекреационной зоны для организации регламентированной рекреации и экологического просвещения населения, а также для охраны миграционных стоянок водоплавающих и околоводных птиц, сохранения типичных и уникальных природных комплексов прибрежной зоны Финского залива. Здесь обитают редкие виды птиц и растений.

Хаапала

Находится в Выборгском районе, основан 26 декабря 2008 года. Общая площадь — 396,1 га. Охраняемый природный ландшафт был создан для сохранения участка эталонных сосновых лесов Карельского перешейка, обладающих высоким рекреационным потенциалом, редких видов растений и животных.

Илола

Охраняемый природный ландшафт «Илола» располагается также в Выборгском районе, основан 26 декабря 2008 года. Общая площадь — 3,9 тысячи гектаров. На его территории произрастают леса со значительным участием широколиственных пород, старовозрастные ельники, редкие виды растений и животных, эстетически ценные ландшафты, обладающие высокой рекреационной ценностью.