Восьмиклассник без видимых причин скончался в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 11 января 14-летний подросток скончался в квартире дома на Новосмоленской набережной в Санкт-Петербурге.  

Внешних признаков насильственной смерти на теле ученика 8 класса не зафиксировано. Труп направили в морг для установления причины смерти. С места изъяты мобильный телефон и два флакона жидкости для электронного испарителя.

Известно, что мальчик проживал вместе с отцом, бабушкой и дедушкой. На учетах не состоял.

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