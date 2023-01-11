Восьмиклассник без видимых причин скончался в Петербурге

По информации ivbg.ru, 11 января 14-летний подросток скончался в квартире дома на Новосмоленской набережной в Санкт-Петербурге.
Внешних признаков насильственной смерти на теле ученика 8 класса не зафиксировано. Труп направили в морг для установления причины смерти. С места изъяты мобильный телефон и два флакона жидкости для электронного испарителя.
Известно, что мальчик проживал вместе с отцом, бабушкой и дедушкой. На учетах не состоял.
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