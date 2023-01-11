Начальника участка жилкомсервиса подозревают во взяточничестве в Петербурге

По информации ivbg.ru, уголовное дело о получении взятки завели на начальника участка по эксплуатации и обслуживанию жилкомсервиса в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, подозреваемый потребовал у предпринимателя платить по 20 тысяч рублей ежемесячно за использование незаконно оборудованного под кафе помещения в одном из многоквартирных домов.

В общей сложности он получил не менее 60 тысяч рублей с октября 2022 года по январь 2023 года. После этого предприниматель обратился в полицию. Подозреваемый был задержан после получения муляжа на сумму 170 тысяч рублей.