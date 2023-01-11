В Ленобласти воздухоплаватели открыли летный сезон 2023 года в рамках фестиваля «Яблоки на снегу».

В небо поднялись семь тепловых аэростатов под управлением пилотов из Петербурга, Ленинградской и Псковской областей.

Видео: комитет по спорту Ленинградской области

Традиция взлетать в небо в честь новогодних праздников зародилась в Подмосковье и стала популярна во всей России. Ленобласть приняла участие в фестивале «Яблоки на снегу» во второй раз.