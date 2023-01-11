Традиционный зимний марафон «Дорога жизни» пройдет 29 января

Международный зимний марафон «Дорога жизни» пройдет во Всеволожском районе Ленобласти 29 января. В связи с этим будет ограничено движение.
Ограничения движения транспорта будут действовать с 7:30 до 18:00 на всем протяжении трассы «Петербург — Морье» от Северной Столицы до Ладожского озера. Об этом рассказали организаторы мероприятия.
Регистрация на 54-й традиционный марафон в честь освобождения Ленинграда от фашистской блокады уже началась.
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