Шестибалльные пробки сковали дороги Петербурга

Стоят КАД, Московское шоссе и центр города.

Петербургские дороги сковали пробки вечером 11 января. Дорожная ситуация сейчас оценивается на шесть баллов — сообщает Мойка78.

«Яндекс.Пробки» предоставили информацию по загруженности дорожных артерий Петербурга.

На внешнем кольце КАД затор от вантового моста до развязки с Витебским проспектом. Также на пересечении с Дунайским проспектом, стоит Московское шоссе.

Каменноостровский, Литейный и Невский проспекты тоже застыли. Парализованы Выборгская набережная, улицы Комсомола и Кантемировская.

Заторы на Приморском проспекте, улице Академика Крылова и Светлановской площади. Кроме того, шестибалльные пробки отмечены на Индустриальном проспекте и шоссе Революции.

Ранее стало известно, что в Красном Селе грузовик сбил мужчину, а он встал и ушел.