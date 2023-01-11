ДТП произошло вечером 10 января в Красном Селе.

Неадекватный мужчина сначала разгуливал по проезжей части и бросался на машины, а потом его сбивает грузовик. На кадрах видно, как от удара пешеход отлетел на несколько метров. Но, как ни в чем не бывало, встал и похрамывая ушел, оставив шокированного водителя ждать приезда ГИБДД.

Видео: Мэш на Мойке