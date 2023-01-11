На строительство и реконструкцию дорог в Петербурге выделят дополнительные девять миллиардов

В Смольном анонсировали новое постановление городского правительства.

На ремонт петербургских дорог добавят 9 млрд. рублей из федерального бюджета — сообщает 78.ru. Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга.

Предполагается реконструкция Петрозаводского шоссе, развязки Московского шоссе с Дунайским проспектом, а также подключение ЗСД к ШМСД.

Выделенные деньги пойдут на строительство транспортной развязки с Витебским проспектом. Кроме того, запланированы работы по Южной широтной магистрали.

Ранее стало известно, что шестибалльные пробки сковали дороги Петербурга.