18 января в Петербурге дадут салют ко Дню прорыва блокады

Артиллерийские залпы прогремят у стен Петропавловской крепости в 21:00.

В среду вечером, 18 января, в 21:00 часов в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда прогремит праздничный салют — сообщает piter.tv.

Из городского бюджета выделили 11 млн. рублей на то, чтобы украсить город к памятному дню. На Малой Садовой будет выставлена экспозиция, повествующая о жизни блокадного города.

Ранее стало известно, что на строительство и реконструкцию дорог в Петербурге выделят дополнительные девять миллиардов.