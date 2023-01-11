Петербуржца ждет тюрьма за убийство таксы

Живодера приговорили к двум годам в исправительной колонии.

Душераздирающая история, по данным объединенной пресс-службы судов, произошла 10 сентября минувшего года. В этот день житель Северной столицы жестоко избил свою таксу, после чего наступил ей на голову. Таких пыток пес не выдержал и скончался.

Дело рассматривали в особом порядке. Вину мужчина признал. Ближайшие два года ему предстоит провести в исправительной колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что отец забил сына палкой и спрятал тело в лесу в Ленобласти.