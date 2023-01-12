Черный ягуар Ричард получил новогодний подарок подарок в Ленинградском зоопарке

Игривый хищник получил в подарок уже после новогодних каникул.

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В паблике Ленинградского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором черный ягуар Ричард открывает свой новогодний подарок.

Хищник решительно разрывает упаковочную бумагу, чтобы получить подарок в виде огромной пластиковой бутылки.

— Некоторые недоумевают, почему в качестве игрушек наши хищники иногда получают бочонки, конусы или канистры. Однако это те предметы, которые питомцам нравятся часто куда больше, чем стандартные мячики и кольца, ведь ими так интересно играть и шуршать, — отметили в зоопарке.