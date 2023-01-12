На новогодние праздники Петербург посетили более 1 млн туристов

Турпоток вырос на 7% в сравнении с предыдущим годом.
По информации Ассоциации туроператоров России, турпоток в Петербург вырос на 7% в новогодние праздники и составил более 1 млн туристов.
Так, Северная столица заняла третье место по популярности у туристов с 30 декабря по 8 января.
Отмечается, что организованный турпоток на Новый год и каникулы 2023 года составил порядка 3 миллионов или более 28% от общего объёма внутрироссийских туристических поездок.
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