В России выявили первый случай заражения новым вариантом коронавируса «Кракен»

Первый случай заражения зарегистрирован в Пензенской области. Это подвид «омикрона», который в несколько раз более заразен, чем его предшественник.

В России зафиксировали первый случай заражения новым вариантом коронавируса «кракен». Об этом в четверг, 12 января, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Первый случай заражения вирусом субварианта «омикрона» — XBB.1.5 «кракен» был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus, — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время в России установлена широкая линейка разновидностей штамма «омикрон», однако доминирующей остается линия «омикрона» ВА.5.