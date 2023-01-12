Труп молодого человека с пробитой головой нашли на улице в Елизаветино

Рано утром 12 января в поселке Елизаветино в Гатчинском районе Ленобласти нашли тело 19-летнего юноши.
Труп с пробитой головой пролежал несколько часов у одного из домов по Делицкому шоссе. По предварительным данным, в момент убийства молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет 78.ru.
Проводится проверка.
Вам будет интересно
Во Всеволожском районе Ленобласти неизвестный открыл стрельбу во дворе дома, расположенного на Английской улице в Кудрово, после чего скрылся. Как рассказал...
11.01.2023 75